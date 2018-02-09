В РФ объяснили, почему не вернули Польше обломки президентского самолета

В России сообщили, что обломки самолета, который в 2010 году с президентом Лехом Качинским на борту разбился под Смоленском, смогут вернуть Польше только после окончания следствия.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что согласно российскому законодательству, до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.

Он добавил: «Вопрос в другом: почему до сих пор не завершено расследование? Ведь картина авиакатастрофы, ее причины и обстоятельства были ясны еще в 2011 году, когда обнародовали доклады нашего Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии Миллера».

Он уточнил, что с тех пор ничего такого, что ставило бы под сомнение их главные выводы, обнаружено не было:"Но польские власти следствие не прекращают, выдвигают все новые версии, поэтому и российская сторона вынуждена свою работу продолжать и со всем этим разбираться».

По его словам, тема возвращения в Польшу обломков президентского самолета «чрезмерно политизирована»: «Вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж. Между тем, с точки зрения практической, вопрос о том, где находятся обломки — в России или в Польше, — существенного значения не имеет».

Андреев уточнил, что польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставляли полный доступ к материалу, а требование вернуть обломки назвал давлением: «И обломки, и „черные ящики“ самолета исследованы и российским, и польским следствием „от и до“. Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, — это просто одно из средств давления на нас».