Южнокорейские депутаты готовы поддержать российских спортсменов

Парламентарии из Южной Кореи заявили о том, что готовы надеть на себя форму российской сборной и поднять российские флаги на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член президиума фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

«Поддержку готовы оказать хозяева Игр: в Южной Корее создано целое движение в поддержку наших спортсменов», — сказал Дягтерев, заметив, что об этом российской стороне рассказали южнокорейские парламентарии, которые были с визитом в Госдуме.

«Наши коллеги также сказали, что готовы сами надеть на себя форму российской сборной и поднять российские флаги на олимпийских трибунах, — рассказал Михаил Дягтерев. — В российском посольстве в Южной Корее местные болельщики могут получить флаги и накидки».

Подробнее — в материале «Российские флаги на трибунах Олимпиады поднимут южнокорейские парламентарии».

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