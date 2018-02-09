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» » Законы, вступающие в силу 9 февраля

Законы, вступающие в силу 9 февраля


Добавлено: 09 фев 2018 в 00:34,
Законы, вступающие в силу 9 февраля

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года № 82 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям и повышения эффективности энергетической инфраструктуры»

Изменения, внесенные в ряд нормативных правовых актов Правительства России, направлены на сокращение сроков и совершенствование процедуры подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Так, установлена возможность приёма заявок потребителей на технологическое присоединение через интернет с возможностью отслеживания исполнения запроса о предоставлении технических условий, заявки о заключении договора на подключение и мероприятий по подключению. Кроме того, сокращены сроки выдачи проектов договоров на подключение между заявителем и исполнителем (газораспределительной организацией), а также утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года  № 86 «О внесении изменений в Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» 

Установлен дифференцированный подход к срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническими средствами реабилитации в рамках государственного контракта, который заключён с организацией, куда выдано направление.

Срок обеспечения инвалида техническими средствами реабилитации серийного производства не должен превышать 30 календарных дней со дня обращения, а по индивидуальному заказу — 60 календарных дней.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года № 87 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 — 2020 годах субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Утверждены Правила предоставления в 2018-2020 гг. субсидии организации, созданной указом Президента России и учредителем которой является Минтруд России. Это НКО осуществляет поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Установлено, что средства предоставляются на основании соглашения с министерством при условии отсутствия у НКО просроченной задолженности.


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Добавлено: 09 фев 2018 в 00:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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