Заплатить налоги можно будет через МФЦ

Новый законопроект совершенствует порядок уплаты гражданами налогов, сборов и страховых взносов.

На пленарном заседании 9 февраля депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении поправки в Налоговый кодекс. Законопроект был разработан Правительством для совершенствования порядка исполнения гражданами обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов и в целях улучшения налогового администрирования. Читайте по теме

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Документ, в частности, предлагает обеспечить возможность внесения налоговых платежей физическими лицами через многофункциональные центры (МФЦ). Кроме того, поправками вводится институт «специальных авансовых взносов», которые физические лица могли бы добровольно перечислять в бюджет в счёт уплаты предстоящих платежей по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество.

Также документ обеспечивает возможность для граждан уточнять платежи в случаях ошибочного указания в платёжных документах счёта Федерального казначейства. В свою очередь, налоговые органы получат полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении ими ошибок в платёжных документах, допущенных плательщиками. Кроме того, законопроект устанавливает предельный трёхлетний срок, в течение которого налоговые органы смогут самостоятельно производить зачёт сумм излишне уплаченных платежей в счёт погашения недоимок по другим налогам, сборам и страховым взносам.

В конце января данный законопроект был поддержан членами профильного думского Комитета по бюджету и налогам.

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