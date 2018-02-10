Алла Пугачева показала стройную фигуру в стильном наряде

Популярная российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками на странице в Instagram новым фото.
Так, на днях в Москве состоялась премьера романтической комедии «Лед». Примадонна появилась перед фотографами в стильном наряде. Похудевшая Алла Борисовна выбрала черный total look — блузку с поясом, брюки и сапоги. При этом Пугачева позировала в компании режиссера Федора Бондарчука.
В комментариях поклонники пишут:
«Такая худенькая»,
«Как будто анорексией больна»,
«На себя не похожа»,
«Алла Борисовна, выглядите шикарно»,
«На себя совсем не похожа»,
«Так похудела!»,
«Алла Борисовна ну и похудели»,
«Вы тут очень худенькая, шикарная»,
«Вы же березка стройная»,
«Алла Борисовна как девочка молоденькая».
Фото: