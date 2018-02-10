Алла Пугачева показала стройную фигуру в стильном наряде

Популярная российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками на странице в Instagram новым фото.

Так, на днях в Москве состоялась премьера романтической комедии «Лед». Примадонна появилась перед фотографами в стильном наряде. Похудевшая Алла Борисовна выбрала черный total look — блузку с поясом, брюки и сапоги. При этом Пугачева позировала в компании режиссера Федора Бондарчука.

В комментариях поклонники пишут:

«Такая худенькая»,

«Как будто анорексией больна»,

«На себя не похожа»,

«Алла Борисовна, выглядите шикарно»,

«На себя совсем не похожа»,

«Так похудела!»,

«Алла Борисовна ну и похудели»,

«Вы тут очень худенькая, шикарная»,

«Вы же березка стройная»,

«Алла Борисовна как девочка молоденькая».

Фото: