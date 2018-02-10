Анастасия Седова: На первой части гонки потратила очень много сил, на остаток меня просто не хватило

Российская лыжница Анастасия Седова прокомментировала своё выступление в скиатлоне в, который прошёл в субботу в рамках Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, где она стала 12-ой.

– Я довольна своим выступлением. На первой части гонки потратила очень много сил, поэтому на остаток меня просто не хватило. Ничего, будем делать работу над ошибками. При смене лыж я немного замешкалась, так как мы в этом сезоне перешли на новые крепления, и я не совсем к ним привыкла. Признаюсь – у меня было волнение, чувствовалось, что это Олимпиада. Надежда на эстафету? Она всегда есть, – сказала Седова.