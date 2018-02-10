Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступил в Оренбурге

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» выступил в Оренбургском ракетном объединении в рамках гастрольного тура, приуроченного к 40-летнему юбилею коллектива.

За один день ансамбль дал сразу два концерта. Обширная программа включала как танцевальные, так и вокальные номера. Зрители несмолкаемыми аплодисментами встретили совремненные аранжировки известных мелодий, яркие выступления солистов.

Финальную песню — «Служить России» — ансамбль исполнил совместно с хором «Мы из будущего» Оренбургского Президентского кадетского училища.

В 2016 году на конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации коллектив завоевал 3 место, а в 2017 году ­– 2 место.