Австралийские ученые назвали действенное лекарство от алкоголизма

Препарат тандоспирон может обратить повреждения в мозге человека, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. Кроме того, оно уменьшает зависимость от алкоголя.

Ученые Квинслендского технологического университета в Австралии сообщили, что тандоспирон является антидепрессантом, который связывается с рецепторами серотонина 5-HT1A, проявляя меньшую активность, чем серотонин.

В экспериментах на мышах исследователи показали, что его антидепрессантные свойства полезны для снятия тревожного состояния из-за прекращения распития спиртного. Как выяснилось, это снижает обусловленную стрессом привязанность к алкоголю.

Через две недели приема по три миллиграмма на кг веса антидепрессанта тандоспирона исчезают признаки подавления нейрогенеза (образования новых нейронов) из-за спиртного.