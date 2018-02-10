Боеприпасы обнаружили на ж/д дороге под Одессой

Скопление взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны обнаружили спасатели рядом с железнодорожными путями в Одесской области.

На обочине железнодорожного пути 194 км перегона Арциз-Березино железной дороги нашли артиллерийские снаряды.

специалисты, Прибывшие на место вызова, установили, что это два артиллерийских снаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны. Боеприпасы были изъяты и обезврежены в установленном порядке. Также при дальнейшем обследовании указанного участка территории было обнаружено дополнительное скопление боеприпасов. Организованы работы по их изъятию и обезвреживанию.