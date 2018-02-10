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Буффон провел 500-й матч за "Ювентус" в итальянских футбольных лигах


Добавлено: 10 фев 2018 в 00:07, Категория: Спорт
Буффон провел 500-й матч за "Ювентус" в итальянских футбольных лигах

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вратарь Джанлуиджи Буффон провел 500-й матч за "Ювентус" в итальянских футбольных лигах, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Буффон в пятницу вышел в основном составе "Ювентуса" на матч 24-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной", который проходит в эти минуты. Большую часть игр 40-летний вратарь, выступающий за туринцев с 2001 года, провел в Серии А (высший дивизион), однако один сезон (2006/07) вместе с "бьянконери" он провел в Серии В.

Буффона по данному показателю в "Ювентусе" опережает лишь экс-нападающий туринцев Алессандро Дель Пьеро, в активе которого 513 матчей.



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Добавлено: 10 фев 2018 в 00:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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