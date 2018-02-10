Бывший муж Дрю Бэрримор обнаружил актрису в dating-приложении после их развода

Дрю Бэрримор

Кто бы мог подумать, но в 2016-ом, после расставания с мужем Уиллом Копелманом, Дрю Бэрримор решилась завести профиль в приложении для знакомств. О своем опыте поиска любви на просторах интернета знаменитость рассказала на шоу Эллен Дедженерес.

По словам Бэрримор, когда-то она мечтала о виртуальных свиданиях, но когда прогресс предоставил ей эту возможность, она не смогла ей воспользоваться и эксперимент по поиску любви провалился:

Дело в том, что в подростковом возрасте я была взбудоражена идеей свидания вслепую. Я хотела общения, которое ни к чему не обязывает и которое можно прекратить в любую секунду. Прошли годы, это стало реальностью.

Дрю Бэрримор и Эллен Дедженерес

Посмотрев на своих знакомых и коллег, которые регулярно общаются с людьми в сети и даже начинают с кем-то встречаться, Бэрримор решилась.

Моя подруга сидела на одном из таких сайтов. Потом я где-то услышала, что Эми Шумер познакомилась со своим парнем через dating-приложение. И однажды вечером я сделала это. Я летела тогда домой и подумала: "Черт! Я же мечтала об этом, пора бы превратить фантазии в реальность".

Зарегистрировавшись в приложении, Бэрримор никак не ожидала, что кто-то из знакомых об этом узнает, но однажды они обедали с бывшим мужем, который в какой-то момент сказал:

Что ты делаешь в приложении для знакомств?

Позже актриса все-таки отказалась от поиска любви в сети, но свой аккаунт она все-таки не удалила.

Я до сих пор в нем! Но я пытаюсь из него выйти!

Дрю Бэрримор и Уилл Копелман, напомним, сообщили прессе о расторжении своего брака в апреле 2016 года. Однако после расставания они продолжают поддерживать дружеские отношения и воспитывать общих дочерей — пятилетнюю Олив и трехлетнюю Фрэнки.

Уилл Копелман и Дрю Бэрримор

Летом же прошлого года СМИ стало известно, что звезда кино встречается с бизнесменом Дэвидом Хатчинсоном.