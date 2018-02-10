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День 10 февраля в истории


Добавлено: 10 фев 2018 в 00:43,
День 10 февраля в истории

День дипломатического работника.

Установлен указом Президента РФ от 31 октября 2002 года в ознаменовании 200-летия Министерства иностранных дел РФ.

Дата праздника связана с наиболее ранним упоминанием (10 февраля 1549 года) о первом в истории нашей страны внешнеполитическом ведомстве — Посольском приказе. Хотя возраст российской дипломатии значительно старше. Самый ранний из известных договоров — «О мире и любви» — датируется 860 годом. Он был заключен с Византийской империей и означал выход нашей страны на международную арену.

В середине XVI веке был образован Посольский приказ, который возглавил думный дьяк Иван Висковатый. Окончательно структура и функции приказа были сформированы к 1650-1670 годам. Тогда же были созданы и первые российские диппредставительства за рубежом.

В XVIII веке Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел. Она подразделялась на два отделения: политический департамент (или секретную канцелярию), который занимался приёмом иностранных дипломатов в России и отправкой российских дипломатов за границу, а также дипломатической перепиской и «публичную экспедицию», ведавшую хозяйственными и почтовыми делами.

В сентябре 1802 года император Александра I учредил Министерство иностранных дел. Первым главой МИДа стад граф Александр Воронцов.

После Октябрьской революции 1917 года Декретом II Всероссийского съезда Советов был образован Народный комиссариат по иностранным делам, который возглавил Лев Троцкий. В марте 1946 года внешнеполитическому ведомству было возвращено его прежнее название — Министерство иностранных дел СССР.

В 1991 году МИД было преобразовано в Министерство внешних сношений (МВС) СССР, на которое были также возложены функции Министерства внешнеэкономических связей.

После распада СССР МВС прекратило свою деятельность, его правопреемником стало Министерство иностранных дел РФ. В разные годы его возглавляли Андрей Козырев (1990-1996), Евгений Примаков (1996-1998), Игорь Иванов (1998-2004). С марта 2004 года главой МИД РФ является Сергей Лавров.

11 лет назад (2007) Президент РФ Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Его речь, впоследствии названная Мюнхенской речью Путина, стала своего рода сенсацией. В своем выступлении, которое продлилось около 2 часов,  глава России жёстко раскритиковал модель однополярного мира, неоправданное применение силы в отношении других государств, а также  продвижение НАТО на восток и внешнюю политику США. Его заявления вызвали бурную реакцию в западных политических кругах.

56 лет назад (1962) на мосту Глиникер-Брюкке произошел обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнси­саГэри Пауэрса.

Рудольф Абель (настоящее имя Уильям Фишер) был арестован в июне 1957 года в Нью-Йорке ФБР по обвинению в шпионаже. С 1948 года он выполнял задание по выявлению степени возможности военного конфликта с Америкой, а также создавал надежные нелегальные каналы связи с Центром и добывал информацию об экономическом положении и военном потенциале США. В результате предательства Рудольф Абель был арестован. В ходе следствия он категорически отрицал свою принадлежность к разведке, а впоследствии отказался от дачи показаний в суде. В ноябре 1957 года Рудольфа Абеля приговорили к 30 годам каторжной тюрьмы. Сразу после вынесения приговора советское руководство начало  борьбу за его освобождение.

1 мая 1960 года недалеко от Свердлов­ска (ныне Екатеринбург) был сбит американский разведывательный самолет, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. После приземления летчик был арестован, а затем осужден на 10 лет тюремного заключения.

После долгих переговоров была достигнута договоренность об обмене Рудольфа Абеля на трёх американцев. Кроме Пауэрса, СССР согласился освободить студента из Йеля Фредерика Прайора и студента Пенсильванского университета Марвина Макинена, которые были также арестованы за шпионаж.

Обмен Абеля на Пауэрса было решено провести 10 февраля 1962 года на мосту Глиникер-Брюкке. Это место было выбрано потому, что по его середине проходила граница между ГДР и Западным Берлином, а сам мост длиной около 100 метров и подходы к нему хорошо просматривались.

Официальные представители СССР и США встретились на середине моста и завершили заранее обговоренную процедуру, туда же были приглашены Абель и Пауэрс. Советскому разведчику был вручен документ об освобождении, подписанный президентом США Джоном Кеннеди.

В тот же день был освобожден и Фредерик Прайор, а Марвин Макинен был передан американской стороне через месяц.

71 год назад (1947) был подписан Парижские мирные договоры.

Они были заключены между государствами, победившими во Второй миро­вой войне (СССР, США, Великобритания, Франция), и странами — бывшими сторонниками гитлеровской Герма­нии (Финляндия, Италия, Венгрия, Болгария и Румыния).

Согласно документам, устанавливались границы стран бывшего гитлеровского блока, размеры репараций, а также политические, экономи­ческие и военные ограничения в отношении них.

Парижские мирные договоры вступили в силу 15 сентября 1947 года.

139 лет назад (1879) в городе Велико-Тырново приступило к работе Учредительное народное собрание, ставшее первым парламентом Болгарии.

После освобождения Болгарии от османского ига, в древней болгарской столице Велико-Тырново было созвано Учредительное народное собрание. Депутаты должны были разработать и принять первую Конституцию  страны.

В первый болгарский парламент были избраны 229 депутатов, из них 117 — были председателями окружных и местных органов власти, судов, представителями высшего духовенства, 5 — представляли разные общества и организации, 19 — были назначены комиссаром русского императора в Болгарии — князем Александром Дондуковым-Корсаковым.

На пост председателя Учредительного народного собрания был избран болгарский экзарх Антим І. 

Первая болгарская конституция была принята 16 апреля 1879 года.


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Добавлено: 10 фев 2018 в 00:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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