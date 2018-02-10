Депутаты обратились к Порошенко с просьбой уволить одного из начальников СБУ

Депутат Сумского областного совета Олег Бояринцев сообщил, что депутаты на ближайшей сессии областного совета рассмотрят обращение к Президенту Украины о недоверии начальнику Управления СБУ в области Владиславу Косинскому. Об этом сообщает "Обозреватель".Бояринцев отметил, что начальник областного СБУ не выполняет свои прямые обязанности, игнорируя вопросы национальной безопасности."Косинский, вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей – обеспечения вопросов национальной безопасности на территории приграничной области, увлекся политическими интригами и "крышеванием" криминальных схем на Сумщине, сопровождением и поддержкой противоправной дестабилизирующей деятельности мера Глухова – Мишеля Терещенко, прочих интуристов-гастролеров и паразитирующих на патриотизме спортсменов по вызову", - заявил депутат областного совета.Бояринцев также отметил, что спецслужба области не отреагировала на события последних месяцев, направленных на дестабилизацию ситуации на сессиях облсовета и в городах области: Конотоп, Глухов, Сумы, Путивль и др."Специальные оперативные возможности Управления СБУ постоянно используются для оказания давления на неугодных руководителей и депутатов советов разных уровней. По данным, требующей проверки, Косинский занимается коммерческим сопровождением нелегальной добычи нефти и контрабанды", - заявил он.Депутат добавил, что информация журналистов свидетельствует о функционировании преступной группировки под покровительством начальника Управления СБУ.Бояринцев уверен, что вместо обеспечения безопасности на приграничных территориях Сумской области, Косинский "крышует" преступные группировки и занимается выполнением коммерческих заказов.