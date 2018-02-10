Дортмундская "Боруссия" победила "Гамбург" в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" дома нанесла поражение "Гамбургу" в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 2:0. В составе "шмелей" голы забили Миши Батшуайи (49-я минута) и Марио Гётце (90+2).

"Боруссия" с 37 очками занимает третье место в бундеслиге, "Гамбург" с 17 баллами идет на предпоследнем месте.

В других матчах чемпионата Германии зафиксированы следующие результаты:

"Ганновер" – "Фрайбург" – 2:1,

"Айнтрахт" – "Кельн" – 4:2,

"Байер" – "Герта" – 0:2,

"Хоффенхайм" – "Майнц" – 4:2.