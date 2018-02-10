Президент Петро Порошенко, развязавший войну на Украине, выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности.

О том, что президент «незалежной» собирается осчастливить мир своим выступлением на конференции, которая пройдет с 16 по 18 февраля, в украинском телеэфире сообщил заместитель главы Администрации Порошенко Константин Елисеев.

«Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Президент будет иметь возможность выступить с отдельной речью, посвященной европейской безопасности», — заявил Елисеев.

Он добавил, что в рамках конференции по безопасности планируются многосторонние и двусторонние мероприятия, к участию в которых приглашен президент Украины. Одно из главных мероприятий — встреча в формате «нормандской четверки».

«Будут встречи и с представителями американского истеблишмента, встречи с президентами ряда стран — членов Европейского союза, с представителями других стран», — пообещал Елисеев.

Ранее Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что в Мюнхене, в том числе, планируется обсудить вопросы освобождения украинских военнопленных, остающихся в ЛДНР, а также «политических узников» в России.

Украина также в очередной раз собирается поднимать вопрос введения миротворческой миссии ООН на территории Народных Республик Донбасса и надеется доказать, что альтернатив такому пути решения конфликта на Донбассе не существует.

Напомним, что встречи в «нормандском формате» проходят с 2014 года с целью найти пути разрешения конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года в Минске было подписано Соглашение сторон о прекращении огня в районе конфликта (Минск-2), однако, по вине правительства Украины, боевые действия до сих пор продолжаются.