В результате авиаудара Россия понесла в Сирии гигансткие потери, данные о которых становятся известны только теперь. Об этом сообщают представители подразделений российских наемников, которые больше «не хотят молчать».

Речь идет о скоординированном ударе международной коалиции, которую возглавляет США, и повстанцев из альянса «Сирийские демократические силы» (Syrian Democratic Forces/SDF). Наступление около 500 бойцов сирийского президента Башара Асада было сорвано, и в итоге якобы погибли около 100 человек. Это произошло 7 февраля.

О потерях России сообщал и экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин, который также заявлял