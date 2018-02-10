ГПУ: в «делах Майдана» наказание отбывает один человек

В производствах, связанных с событиями на Майдане в 2014 году, наказание отбывает один человек. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лицам сообщено о подозрении, обвинительные акты по 258 человек находятся в суде», – сказал он.

Ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что к расстрелам на Майдане причастны сотрудники ФСБ.

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