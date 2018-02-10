Инвесторы считают, что биткоин подешевеет

Биткоин дорожает на 5% 9 февраля. Однако часть инвесторов думают, что валюта продолжит дешеветь.

По данным портала CoinMarketCap, стоимость биткоина достигла 8,7 тысячи долларов. Другие крупные валюты также подорожали. Капитализация рынка криптовалют, по данным все того же портала, составляет 377,41 миллиарда долларов. Доля биткоина – 35,5%.

Эта неделя началась с падения стоимости одной из самых популярных криптовалют. Она стала меньше на две тысячи долларов, достигнув шести тысяч. За день она пришла к былому уровню. Теперь опять торгуется по цене свыше восьми тысяч долларов. Мировые центробанки и правительство стран стали вводить ограничения по торговле криптовалютами. Это поспособствовало падению стоимости биткоина.

Bloomberg сообщает, что все чаще ставят на понижение стоимости этой валюты. Зимой прошлого года ситуация была абсолютно иная: около 90% инвесторов ставили на повышение.