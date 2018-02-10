Издание People назвало 10 культовых эротических сцен в кино

Известное издание People в честь выхода на экраны кинотеатров «50 оттенков серого» составило список из 10 выдающихся эротических сцен в кино и сериалах.

При этом ни одна из многочисленных постельных сцен «Пятьдесят оттенков» в этот список не вошла, однако, вошли сцены из «Титаника», «Сумерек», «Призрака», «Черного лебедя» и других известнейших фильмов.

Список лучших эротических сцен на экране выглядит следующим образом:

«Титаник» с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

«Призрак» с Деми Мур и Патриком Суэйзи

«Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром

«Девичник в Вегасе» с Кристен Уиг и Джоном Хэммом

«Валентинка» с Мишель Уильямс и Райаном Гослингом

«Сумерки. Сага. Рассвет» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном

«Исчезнувшая» с Розамунд Пайк и Нилом Патриком Харрисом

«Бал монстров» с Холли Берри и Билли Бобом Торнтоном

«Черный лебедь» с Натали Портман и Милой Кунис

«Игра престолов» с Китом Харингтоном и Эмилией Кларк