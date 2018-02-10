Кэтти Перри предстала в дерзком образе для журнала Glamour

Популярная американская певица Кэти Перри появится на страницах глянца Glamour в новом дерзком и ярком образе.

Так, на всех фото певица в ярких необычных нарядах и образах. Пестрые принты, неожиданные места и позы добавили фотосессии экстравагантности.

В интервью для журнала Перри отметила, что говорила о незаурядных вещах. Она вспомнила о своем хите 2008 года — I Kissed A Girl и добавила, что хотела бы переписать его текст: «Если бы мне пришлось писать эту песню сейчас, я бы многое изменила в тексте. В тексте много стереотипов».

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