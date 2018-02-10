Кейт Мосс рассказала, как за 10 дней похудеть на один размер

Известная супермодель Кейт Мосс из-за пристрастия к алкоголю и наличия других вредных привычек начала набирать вес.

Мосс заявила, что она долго отрицала пользу правильного питания и тренировок, так как не понимала, как люди могут питаться «только салатами», а походы в тренажерный зал воспринимала, как форму наказания.

Однако, недавно Кейт решилась на детокс. Она месяц не употребляла алкоголь, стала есть больше зелени, ложиться спать не позже 22:00 и тренироваться несколько раз в неделю по часу. Единственное от чего 44-летняя супермодель не смогла отказываться — это сигареты.

Уже через 10 дней Мосс отметила, что вес уменьшился, за счет того, что ушли отеки. Модель сообщила, что с легкостью поместилась в одежду на размер меньше того, что носила несколько лет.