Кортеж Премьер-министра Канады попал в аварию, есть пострадавшие: Видео

В штате Калифорния, США, в ночь на 10 февраля кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в ДТП в результате чего трое человек были госпитализированы.

Как стало известно, водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо.

Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал, но Пассажиров Toyota — женщину и ее сына — и водителя мотоцикла госпитализировали

Авария произошла в 6 километрах от Президентской библиотеки, Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступал с речью

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