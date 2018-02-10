Лебедев назвал проход без флага и гимна на открытии Олимпиады унизительным для РФ

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в пятницу поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Депутат назвал проход без флага и гимна на открытии Олимпиады унизительным для страны. «Что вы сделали, чтобы наши спортсмены сейчас не унижались под белым флагом?» — добавил он (цитата по изданию «Чемпионат»).

Ранее в пятницу сообщалось, что в южнокорейском Пхенчхане начались XXIII Зимние Олимпийские игры. В церемонии открытия участвовали около двух тысяч человек, а ведущими стали пятеро детей.

Команда «Олимпийских атлетов из России» прошла под олимпийским флагом. При этом знаменосцем группы российских атлетов стал волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

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