Лобода призналась, кому обязана успехом в сольной карьере

Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода, рассказала о том, как приобрела одну из своих популярнейших песен у популярного певца Дмитрия Монатика, после чего и начался новый виток в ее карьере.

Так, по словам Лободы, песню «40 градусов» ей удалось купить у тогда еще малоизвестного Монатика за «смешные» деньги. Она отметила: «Много лет назад нам прислали песню „40 градусов“, она тогда называлась „Нравится“ и была сыграна под гитару. Я дала послушать песню Нателле Крапивиной, но она отказалась ее покупать, заявив, что композиция не принесет популярности. Я ее уговаривала купить песню за 500 долларов, но Нателла сказала, что не заплатит больше 300 долларов».

Она добавила, что они сторговались с Дмитрием Монатиком, который был в тот момент неизвестным композитором, на оговоренную сумму, однако артистка все же решила заплатить музыканту больше: «Я все-таки приобрела эту песню за 500 долларов, отправила аранжировщикам, и в течение года мне прислали восемь аранжировок. Через несколько месяцев я получила нужный вариант композиции и поняла, что теперь это будет работать».