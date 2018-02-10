Матч женского ЧР по волейболу "Сахалин" - "Енисей" не состоится из-за неявки гостей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Матч 18 тура чемпионата России по волейболу среди женских команд между "Сахалином" (Южно-Сахалинск) и красноярским "Енисеем", запланированный на воскресенье, не состоится из-за неявки команды гостей, сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.

Как отмечается в сообщении, о том, что "Енисей" не прилетит на Сахалин, стало известно в субботу.

"Таким образом "Енисей" получает техническое поражение, а "Сахалину" присваивается победа. По результатам 18 туров активе "Сахалина" 6 побед, что гарантирует выход островитянок в плей-офф", - говорится в сообщении.

"Сахалин" в первом раунде плей-офф сыграет с казанским "Динамо".