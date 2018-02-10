МИД Польши надеется на разрешение спора из-за закона об ИНП

«Конфликт из-за поправки к закону об Институте национальной памяти с Украиной удасться урегулировать», — заявил Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве,

Чапутович заметил, что Польша осознает обеспокоенность Украины по поводу поправки к указанному закону и предположил, что спор удастся уладить на встрече вице-премьеров Польши и Украины, которая должна состояться на следующей неделе.

«Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ», — сказал министр