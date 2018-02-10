Минобороны выделило на ВМС 130 млн гривен

На развитие инфраструктуры Военно-морских сил в 2018 году в Министерстве обороны выделены более 130 млн гривен. Об этом сообщил заместитель начальника главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, передает пресс-центр ведомства.

По его словам, только на строительство военных объектов в военном городке Дачное-2 в Одесской области предусмотрено 123,5 млн гривен.

«Речь идет о трех казармах, общежитии, столовой, медпункте, физкультурно-оздоровительном комплексе, реконструкции объектов инженерного обеспечения (котельная, инженерные сети тепло-, электро-, водоснабжение и канализационные стоки), благоустройстве территории», – перечислил Чергинец.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что большая часть военной техники, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии.

Фото: hyser.com.ua