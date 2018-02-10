МОЛНИЯ: Израиль наносит массированный удар по Сирии

Утром 10 февраля ВВС Израиля наносят массированные удары по территории Сирийской Арабской Республики. В Дамаске сообщают, что сирийские ПВО отражают воздушные атаки Израиля.

Первоначально в сообщении сирийского государственного телевидения речь шла об авианалете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась.

В свою очередь, в армии Израиля подтвердили информацию об авианалете.