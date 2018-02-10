Власти Израиля официально заявили, что рухнувший истребитель-бомбардировщик ВВС страны был сбит над ее территорией и назвали атаку на F-16I «грубым нарушением суверенитета Израиля».
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МОЛНИЯ: Израиль назвал атаку на F-16I «грубым нарушением суверенитета» (+ФОТО)
Добавлено: 10 фев 2018 в 12:28, Категория: Новости на сегодня
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 10 фев 2018 в 12:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna
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