Мощный взрыв в Попасной. Трясутся окна, сработала сигнализация

Жители Попасной жалуются на мощный взрыв, который потряс город. Об этом они сообщают в социальных сетях.

Взрыв был одиночным, его услышали около 2 часов назад.

«Только что-то ТАК херакнуло. один раз. Окна затряслись, сигналка на машине во дворе сработала… Хз что это было», — пишут пользователи.

При этом очевидцы пока не могут оценить природу взрыва — возможно, это было попадание снаряда на территории города или же исходящий залп.

«Та да пока непонятно то ли прилет то ли подрыв», — отметил комментатор.

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