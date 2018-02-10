NASAразработают подводную лодку для исследования водоемов на Титане

Специалисты американского агентства по исследованию космического пространства NASA, совместно с учеными Вашингтонского университета, разработают подводную лодку для исследования углеводородных водоемов на Титане.

При этом космическую лодку планируют запустить в течение 20 лет. Так, исследователям NASA удалось имитировать условия на Титане в криогенной лаборатории, поскольку температура у поверхности небесного тела составляет минус 170–180 градусов Цельсия. Отмечается, что в испытательную камеру добавляли жидкую смесь из метана и этана, в которую погружали небольшой нагревающийся картридж. Данный процесс позволил понять, каким образом тепло от подводной лодки будет влиять на ее гидродинамические характеристики.

Кроме того, ученые разработали специальную видеокамеру и оптическое устройство, названное «бороскопом», которое может работать в экстремальных условиях, включая низкие температуры и высокое давление. В ходе эксперимента было установлено, что из-за наличия азота в углеводородных водоемах Титана, жидкость замерзает при минус 198 градусах Цельсия, это означает низкую вероятность столкновения космической субмарины с айсбергом.