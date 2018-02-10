Настя Каменских поразила сексуальным платьем на красной дорожке

Певица Настя Каменских побывала на премии «Viva. Самые красивые 2018», где удивила зрителей, дав своей дебютной композиции «Эта моя ночь» новое звучание.

На своей странице в Instagram Настя поделилась ярким фото, на котором позирует в компании экс-мужа Алены Шоптенко.

Каменских подчеркнула свою фигуру сексуальным нарядом с открытыми плечами. И предстала перед фотографами в кожаном красном платье с высоким разрезом и черных босоножках. Свой образ Каменских дополнила прической с эффектом мокрых волос и темной помадой.

Фото: