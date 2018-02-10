Наталья Непряева: Считаю, что это достойный результат, но всегда хочется быть выше

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала своё выступление в скиатлоне в, который прошёл в субботу в рамках Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, где она стала восьмой.

– Да, безусловно я считаю, что это достойный результат, но всегда хочется быть выше. Есть над чем работать и в тактическом плане, и в техническом. Мне удалось разложить силы грамотно, но в плане тактики, мне кажется, что я не слишком правильно построила вторую часть гонки. В конце, к сожалению, я не смогла поддержать темп лидеров, – сказала спортсменка.