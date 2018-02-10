Названа возможная причина ДТП в Красноярском крае

В крупной аварии погибли 8 человек. Среди них трое несовершеннолетних — погибшей девушке было 17 лет и двое малышей.

Предположительно водитель минивэна Honda потерял управление и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный УГИБДД.

Точная причина будет установлена после проведения экспертизы. Специалисты считают, что это могло быть что угодно: механическая неисправность или водителя могли подрезать на дороге.

Напомним, в субботу утром на 70-м километре трассы «Канск-Тасеево-Устье» легковой автомобиль Honda влетел в грузовик «КамАЗ». В результате инцидента погибли восемь человек, в том числе несовершеннолетние.

На место происшествия выехали исполняющий обязанности замгубернатора края Павел Солодков, глава регионального ГУ МВД России Александр Речицкий, руководитель местного УГИБДД Алексей Членов, следователи ГСУСК и криминалисты МВД. Проводится расследование.