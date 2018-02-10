Невероятные цифры: стало известно, сколько заработал Луценко в январе (ФОТО)

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь составила 324 479 гривен.Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос СМИ.После взыскания налогов и сборов Луценко получил 261 206 гривен.Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи. При этом чистый оклад Луценко составил 37 тысяч гривен.Как сообщалось, 31 января Луценко опубликовал информацию о своей заработной плате с января по декабрь 2017 года."В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тысяч гривен ежемесячно", - сказал он.Согласно обнародованным данным, за январь 2017 года генпрокурору был начислен заработок в сумме 92 841 грн, за ноябрь – 165 743 грн, за декабрь - 218 563 грн.В августе 2017 года Кабинет министров согласовал повышение оплаты труда работников прокуратуры. В частности отменена норма, согласно которой оклад генпрокурора и его заместителей составил определенное количество минимальных зарплат, а должностные оклады прокуроров и следователей вырастут в 2,8-3 раза.Так, зарплата генпрокурора может составить 166 тыс грн в месяц с учетом премии и материальной помощи, его первый заместитель сможет получать 139 тыс грн, военный прокурор - 142 тыс грн, начальник департамента - почти 49 тыс грн.Как известно, 2 января этого года семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен.Потом генпрокурор рассказал, что ценным подарком от сына была поездка на отдых.Позже Луценко заявил, что отдыхал на Сейшелах "без излишеств".Журналисты выяснили, что зимний отпуск семьи генпрокурора Юрия Луценко на Сейшелах стоил минимум 52 тысячи евро.