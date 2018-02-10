Певица Глюкоза показала грудь в откровенном купальнике

Певица Глюкоза поделилась соблазнительным фото с поклонниками на странице в Instagram.

Она проводит зимние каникулы в жаркой Мексике. На фото она продемонстрировала соблазнительную фигуру в откровенном купальнике и отметила: «Никогда бы не подумала, что без спорта не смогу жить! Да-да, именно так. У меня в буквальном смысле ломки, портится настроение и мне кажется, все пропало, когда я не имею возможности заниматься. Пилатес и йога, пожалуй, самые любимые! Пилатес дает красивую осанку и крепкие, длинные мышцы! Йога, помимо победы над телом, моя философия, которая спасает меня просто от любого стресса и недопонимания с миром, это мой внутренний диалог. Конечно, не обхожусь без функциональных тренировок, именно они дают хорошую упругость телу и прощают мне сладкое, которое я поглощаю в невероятном количестве. И вроде этого не видно, но только ленивый мне не сказал, что от сахара я быстро состарюсь. А я не боюсь! Главное, чтобы старость была не одинокая».

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