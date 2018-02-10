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» » Пластический врач сделал квадратную грудь бьюти-блогерше из Москвы

Пластический врач сделал квадратную грудь бьюти-блогерше из Москвы


Добавлено: 10 фев 2018 в 19:18, Категория: Украина

Московская бьюти-блогер Юлия Деббагх после операции по увеличению бюста получила квадратную форму одной из грудей.

Девушка отметила, что операцию ей делала «хороший хирург, с большим опытом, с хорошей репутацией». После операции левая грудь у нее получилась неплохо, а правая внезапно приобрела квадратные очертания.

При этом врач бесплатно переделывать свою же ошибку не пожелала. Также, из клиники, где делали операцию, «случайно» исчезла медицинская карта Деббагх. Девушка обратилась за консультацией к другому специалисту, который отметил, что проблема в том, что имплант ей вставили поверх мышцы, а не за ней, как это принято.

Сейчас блогерша планирует подать в суд на клинику и врача, сделавшую ей квадратную грудь. Она надеется получить миллионную компенсацию за свои страдания.


Фото:
Пластический врач сделал квадратную грудь бьюти-блогерше из Москвы


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Добавлено: 10 фев 2018 в 19:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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