Политолог объяснил, почему Михаила Саакашвили не могут депортировать из Украины

Высшее руководство Украины не готово выдворить оппозиционного политика Михаила Саакашвили из страны. Тому существует логическое объяснение – в случае депортации Саакашвили, ответственные за это решение попадут под санкции Запада.Об этом в интервью сайту “24” рассказал политолог Виктор Небоженко.Именно боязнь попасть под ограничительные меры является сдерживающим фактором в вопросе депортации лидера “Движения новых сил” Михаила Саакашвили, считает эксперт.Напомним, сам Михаил Саакашвили заявляет, что он находится в Украине на законных основаниях, и у власти нет никаких юридических инструментов для его изгнания.