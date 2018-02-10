Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по противодействию информагрессии РФ

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации». Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Решение СНБО, введенное в действие данным указом, прилагается, однако оно для служебного пользования.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Ранее Петр Порошенко подписал закон о гастролях артистов из РФ.

Фото: УНИАН