Порошенко проведет переговоры с одним из наиболее влиятельных политиков Европы

В Администрации президента Украины анонсировали переговоры между Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев отметил, что разговор политиков должен состоятся на следующей неделе.Главной темой беседы станет текущая ситуация в зоне боевых действий на Донбассе и вопрос введения миротворческого контингента ООН на Восток Украины.