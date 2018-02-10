Порошенко проведет переговоры с одним из наиболее влиятельных политиков Европы

Добавлено: 10 фев 2018 в 15:46
, Категория: Политика
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
Google+
В Администрации президента Украины анонсировали переговоры между Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев отметил, что разговор политиков должен состоятся на следующей неделе.
Главной темой беседы станет текущая ситуация в зоне боевых действий на Донбассе и вопрос введения миротворческого контингента ООН на Восток Украины.
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 10 фев 2018 в 15:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"