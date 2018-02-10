Порошенко выступит с речью о европейской безопасности

Как сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев Президент Украины Петр Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности.

По словам Елисеева, украинская сторона готовится к проведению множества двухсторонних встреч с участием Порошенко на полях конференции и у президента будет возможность выступить с отдельной речью.

Как заявил заместитель главы Администрации президента, — «Будут встречи и с представителями американского истеблишмента, встречи с президентами ряда стран-членов Европейского Союза, с представителями других стран»,

Также он рассказал о ходе подготовки встречи Нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел.

Елисеев поясняет, что сейчас идет активная работа по подготовке этой встречи. Конечно, это не одномоментный процесс. Поскольку после этой встречи состоятся также переговоры на уровне дипломатических советников и потом — на других.