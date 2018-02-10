Расписание Олимпийских игр в Пхенчхане – 2018 по времени: лыжные гонки, шорт-трек, конькобежный спорт, биатлон, прыжки с трамплина

Олимпиада-2018 торжественно открыта, квалификации пройдены. Осталось 15 дней соревнований, и хоккей впереди. 10 февраля разыгрывается 5 комплектов наград в перечисленных дисциплинах.

Расписание Олимпиады-2018 в Пхенчхане:

10 февраля - день первый:

- Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон. 15 км. От России выступят: Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова;- Шорт-трек. Мужчины. 1,5 км. От России выступят: Семён Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов;14:00 - Конькобежный спорт. Женщины. 3 км. От России выступят: Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф;14:15 - Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км. От России выступят: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева;- Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. От России выступят: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов.

У россиян будет форма в серо-белых тонах с олимпийской символикой. Это был момент, которого ждали все. Свой цвет скорби нейтральные атлеты уже продемонстрировали на Церемонии открытия зимних Олимпийских игр – 2018.

В шествии участвовало только 80 россиян из 169 спортсменов, которые приехали.