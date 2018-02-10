Решение по делу экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить из-за применения заочной процедуры. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он предположил, что есть люди, которым выгодны сомнения в легитимности судебных процессов, потому как разрешение суда на заочное расследование — это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений, совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда, считает Горбатюк. На практике, по его мнению, это может означать, что даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом.

«Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам», — считает Горбатюк.