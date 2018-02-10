Роскомнадзор распорядился удалить сайт Навального и его видео по решению суда

Роскомнадзор внес сайт оппозиционера Алексея Навального в реестр запрещенной информации. «Под удар» попали блог Навального и его очередное видео-расследование о богатствах российских миллиардеров.

Роскомнадзор ждет исполнения решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, который постановил внести блог Алексея Навального (Navalny.com) в реестр запрещенной информации. Также в рамках «обеспечительной меры по удалению информации» Роскомнадзор ждет, когда видео Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски будет удалено из канала Навального.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил строгий вердикт – удалить:

«Все ресурсы, которые есть в решении суда, были нами сразу проинформированы о том, что данная информация по решению суда должна быть удалена. Теперь в соответствии с указанным в законе временем, ждем действий данных ресурсов», - цитирует РБК слова Жарова.

Навальный оценил работу Усть-Лабинского районного суда и Роскомназдора:

«Вот это скорость. Что значит политическое влияние Приходько, помноженное на деньги Дерипаски», - высказался он на своем ресурсе.

По законодательству РФ, материалы, включенные в реестр запрещенных, должны быть удалены в течение трех дней после получения уведомления нарушителем. Пока что материалы о Дерипаске и Приходько, а также блог Навального находятся в свободном доступе в Сети.