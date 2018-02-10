Сбербанк Грефа дерзко выходит из юрисдикции России

В конце января нынешнего года в Сочи в одном из отделений Сбербанка женщине наотрез отказали в приеме платежей за услуги ЖКХ наличными деньгами – то есть бумажным рублем, который является официальной валютой России и обязателен к приему по нарицательной стоимости при любых финансовых операциях на всей территории страны (Гражданский кодекс РФ, ст. 140; Федеральный закон от 10.07.2002 N86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ст. 30). Таких историй начиная примерно с 2015 года по всей стране – тысячи, если не миллионы. Жительнице Сочи повезло – она знала свои права и была готова их отстаивать. Но есть множество других случаев, свидетельствующих, что несмотря на возмущение граждан, сотрудники Сбербанка отказываются принимать наличные, откровенно плюя на российский закон. РИА Катюша разбирается, каким образом глобальный проект безналичного рабства смог выйти на финишную прямую и почему господину Грефу и его западным кураторам позволено ставить любые издевательские эксперименты над россиянами.

– рассказывает потерпевшая.

Приведем еще несколько вопиющих случаев из тысяч найденных нами на городских, региональных народных форумах, на специализированных банковских сайтах, в новостях и т.д. Их на самом деле очень много, и хвост тянется уже долгие годы. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто забить в поисковик запрос наподобие «В Сбербанке не принимают наличные»…

Белгород, февраль 2016 г.:





Лыткарино, Моск. область, февраль 2017 г.:

Тула, декабрь 2017 г.:

Санкт-Петербург, январь 2017:

Казалось бы, приведенных выше фактов более чем достаточно для привлечения внимания Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, наконец, самого Центробанка к беспределу конторы данной в управление Герману Грефу. Тут вам и незаконное навязывание банковских услуг под прикрытием «удобства» граждан, и поражение в правах россиян по всей стране, особенно – инвалидов и пенсионеров. Если в каком-либо отделении банка имеется операционист, который принимает наличные платежи, к примеру, по налогам или ипотеке, то он обязан брать у населения и платежки ЖКХ, и переводы по счету и т.д. Терминалы в данном случае вовсе не являются панацеей – они находятся в ведении отдельного департамента СБ. Кроме того, оплата через них связана с множеством сложностей: сдача переводится только на мобильный телефон (очередное навязывание услуги), чеки с термопечатью выцветают через полгода, крупные купюры (5000 р.) зачастую не принимаются, а внесение подробных реквизитов получателя через встроенную клавиатуру превращается в нервотрепку.

На самом деле все гораздо сложнее. Сбербанк и лично его глава являются частью надгосударственной, надправительственной системы управления. Потому Греф может спокойно не открывать отделений в Крыму, идти на поклон своим «благодетелям» в Госдеп, призывать верховную власть к полной капитуляции перед Западом, и даже превращать глубоко провинциальный Зеленодольск в Татарстане в «умный безналичный город» имени Сбербанка, в котором вскоре после таких инноваций власти начали изымать из семей детей за долги по ЖКХ. Кто-то по ошибке еще считает Сбербанк госконторой. Но давайте разберемся. На официальном сайте организации есть данные по составу акционеров: 45,41% составляют юрлица-нерезиденты РФ (что это за компании – не разглашается), 50% + 1 акция – числятся за Банком России. Однако наш регулятор, как известно, полностью независим от российской власти, по сути, представляет из себя большой валютный обменник-филиал ФРС, как послушная собачка выполняет все директивы МВФ и, к тому же, своей монетарной политикой обеспечивает благоденствие биржевых спекулянтов и регулярно закупает гособлигации США. Юрлиц-резидентов в составе собственников Сбербанка всего 1,90%. Так что вотчина Грефа не только не является госструктурой, но глубоко вписана в схему глобальных «хозяев денег».



Впрочем, недавно власти США опустили видного каббалиста и члена международного совета банка J.P. Morgan Chase Грефа с небес на землю, показав, что его авторитет для них – где-то «около нуля», и спокойно внесли нашего дауншифтера в личный санкционной список «противников Америки». Но для финансово-экономического блока в правительстве и ЦБ, где государственников почти и не осталось, Греф по-прежнему является священной коровой.

Причину этому отыскать несложно. Разумеется, Сбербанк продолжает навариваться на миллионы от комиссий в 2-3 и более процентов за «обслуживание» наличных платежей (за безналичные переводы навязанная нам прокладка в виде ростовщиков тоже имеет свой гешефт), продолжает всучивать свои карты с платным обслуживанием и расширять клиентуру. Но конечная цель Грефа, которую он уже неоднократно заявлял – полный отказ от наличных денег и даже от пластиковых карт. Он намерен любезно выдавать гражданам честно заработанный паек и принимать от них платежи только после биометрической идентификации, с ведением полного электронного досье на каждого гражданина. А вот что сказал 21 января этого года глава Минфина Антон Силуанов:

– приводит РИА Новости слова Силуанова, добавившего, что «идти к ограничению наличных надо постепенно, не создавая неудобств».

Вот потому-то и дозволено Грефу насмехаться над российскими законами и правилами того же ЦБ, за малейшее нарушение которых сотни банков были санированы и канули в Лету. Протеже Оскаровича, его сменщица на посту министра экономического развития, обладательница кучи международных наград Эльвира Набиуллина с радостью выдает картбланш на любой безналичный беспредел банку, услугами которого пользуются 70% населения (официальная статистика СБ). И если, по мнению Силуанова, разворачивать граждан с наличкой у порога отделения и всучивать им карты (скоро – еще и с биометрической идентификацией) – это называется «не создавать неудобств», то здесь можно лишь грустно улыбнуться. А вот собирать и придумывать новые налоги, равно как и обирать население, с отменой налички либералам во власти действительно станет проще: заблокировал карту (которая, если кто еще не в курсе, является собственностью банка, а не вашим личным кошельком) за неуплату (что уже происходит, причем по заочным решениям судов) – и человек остается без куска хлеба.

Сложно поверить, что сегодня вопрос о сохранении наличных денег за полторы сотни миллионов граждан России решают несколько лиц невнятной ориентации, чьи ценности и кураторы находятся в Лондоне и в Вашингтоне -- но, увы, это именно так. 31 января 2018 г. Верховный суд рассмотрел иск физлица о невыдаче ему наличных денег с вклада в СБ – банк просто посчитал происхождение его средств «сомнительным». Суд полностью поддержал позицию кредитной организации. Таким образом, сделан еще один шажок в нужном глобалистам направлении – помимо многочисленных ограничений на единовременное снятие бумажных рублей, банки теперь будут сами решать, насколько счета их клиентов сомнительны для обналичивания, и отказывать гражданам по надуманным основаниям.

В конце июня 2017 г. Московская школа управления «Сколково» выпустила доклад под названием «Безналичная экономика в России-2030: сценарии для рынка и отрасли». В этой работе безналичная экономика характеризуется состоянием, «при котором основные участники рынка осознают необходимость безналичного платежа и выгоды от его использования». И это звено той же самой цепи – объявленная «проектом века» на высшем уровне «цифровая экономика» в конечной стадии развития как раз подразумевает полный отказ от наличных денег. Кураторы проекта и не скрывают свою задачу – заставить народ «осознать необходимость» перемен, так что нас будут варить на медленном огне столько, сколько потребуется. Для «хозяев денег» это вопрос не только сохранения своей власти, но и личного выживания. Лучшим завершением материала будет пояснение доктора экономических наук, специалиста в области банков и мира финансов Валентина Катасонова:

http://katyusha.org/view?id=9341