Словакия отметила 25-летие дипломатических отношений с РФ

В Словакии поздравили российских дипломатов с Днем дипломатического работника и отметили 25-летие установления дипломатических отношений между странами.

Российское посольство организовало по этому поводу прием в отеле Crowne Plaza в Братиславе. Посол России в Словакии Алексей Федотов выступил с речью. Из-за сложной ситуации на мировой арене и угрозы безопасности требуются общие усилия международного сообщества, сказал посол. Он выразил признательность Словакии за солидарность в противодействии искажении истории и реабилитации нацизма.

8 февраля подобный прием прошел в российском посольстве в Чехии. Словацкая и Чешская республики образованы 1 января 1993 года. Тогда и началась история их сотрудничества с Россией.