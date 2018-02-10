СМИ назвали самых высокооплачиваемых сотрудников Кабинета Министров Украины

Среди всех членов Кабинета Министров Украины в 2017 году лучше работалось министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.Заработная плата Владимира Омеляна за весь 2017 составила 746,8 тыс. гривен. С такими заработками он и возглавил неофициальный рейтинг Кабмина по зарплате.На шесть тысяч меньше получил министр иностранных дел Павел Климкин – 740,9 тыс. гривен. С зарплатой 709,1 тыс. гривен замыкает тройку лидеров министр социальной политики Андрей Рева.Похожие заработки у министра обороны Степана Полторак и министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака – 625,3 тыс. гривен и 620,3 тыс. гривен соответственно.Далее следуют вице-премьер-министр Павел Розенко – 610,7 тыс. гривен, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко – 607,8 тыс. гривен, министр культуры Евгений Нищук – 604,2 тыс. гривен, министр внутренних дел Арсен Аваков – 601,6 тыс. гривен, министр финансов Александр Данилюк – 579,8 тыс. гривен. Министр образования и науки Лилия Гриневич заработала 543,3 тыс. гривен, а первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив – 525,2 тыс. гривен.Совсем немного, по сравнению со своими коллегами, заработал премьер-министр Украины Владимир Гройсман – 435,7 тыс. гривен.Одна из самых низких зарплат – в исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун – 344,8 тыс. гривен. Еще меньше в 2017 получил министр информационной политики Юрий Стець – 185,5 тыс. гривен.Наименьшую же заработную плату получил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый – 84,6 тыс. гривен. Следует отметить, что после того, как министр подал в отставку в конце мая 2017 года, начисление и выплата ему зарплаты не производилась.