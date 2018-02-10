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» » Соловьев выгнал американца из студии за оскорбление погибшего летчика Филипова (ВИДЕО)

Соловьев выгнал американца из студии за оскорбление погибшего летчика Филипова (ВИДЕО)


Добавлено: 10 фев 2018 в 00:00, Категория: Новости на сегодня
Соловьев выгнал американца из студии за оскорбление погибшего летчика Филипова (ВИДЕО)

Телеведущий Владимир Соловьев во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию после того, как тот нелестно высказался о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

Винников во время эфира программы постарался опровергнуть присуждение пилоту Су-25 звания Героя России. Это произошло, когда другой гость передачи, председатель комитета Госдумы по образованию, Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему.
Гости передачи и телеведущий тут же отреагировали на реплику Винникова.

«В России есть понятие „уважение к смерти”, тем более к героям», — заявил Соловьев.

В итоге Никонов потребовал, чтобы Винников покинул эфир: «Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию».

После этого Соловьев обратился к гостю с просьбой покинуть студию.

Майор Роман Филипов погиб третьего февраля. Террористы сбили его штурмовик Су-25 из ПЗРК. Филипов катапультировался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, где во время боя с террористами подорвал себя гранатой. Его похоронили восьмого февраля на Коминтерновском кладбище в Воронеже.

#ЭтоВамЗаПацанов



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Добавлено: 10 фев 2018 в 00:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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