Соловьёв выгнал из студии эксперта из США за оскорбление погибшего в Сирии пилота

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе телеэфира в пятницу попросил покинуть студию американского эксперта Григория Винникова, оскорбившего память погибшего в Сирии пилота Романа Филипова.

После того, как глава Комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему летчику Су-25, Винников начал опровергать присуждение ему звания Героя России.

«В России есть понятие «уважение к смерти», тем более к героям», — ответил на это Соловьев.

В результате Никонов потребовал, чтобы Винников покинул эфир. «Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию», — сказал он.

После этого Соловьев обратился к гостю с просьбой покинуть студию.

Пилот российского штурмовика Су-25 Роман Филипов был сбит сирийскими боевиками во время облёта контролируемой турецкими войсками зоны деэскалации «Идлиб» в субботу, 3 февраля. Военный провёл успешное катапультирование из горящей машины, но в окружении совершил самоподрыв после неравной схватки с боевиками.

Указом президента Владимира Путина погибшему при исполнении воинского долга майору было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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