Суд поставил точку в споре между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом"

Цена российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" существенно уменьшилась по сравнению со старой "формульной" стоимостью. Этому способствовало решение Стокгольмского арбитражного суда.
Как отметил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в новом контракте будут указаны существенно более низкие показатели, чем раньше, но в зависимости от сезона цены на голубое топливо будут отличаться.
По его словам, стоимость российского газа для украинской компании также ниже, чем сейчас удерживается на рынке Германии, за счет исключения транспортной составляющей.