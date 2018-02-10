Суд поставил точку в споре между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом"

Цена российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" существенно уменьшилась по сравнению со старой "формульной" стоимостью. Этому способствовало решение Стокгольмского арбитражного суда.Как отметил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в новом контракте будут указаны существенно более низкие показатели, чем раньше, но в зависимости от сезона цены на голубое топливо будут отличаться.По его словам, стоимость российского газа для украинской компании также ниже, чем сейчас удерживается на рынке Германии, за счет исключения транспортной составляющей.